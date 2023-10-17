МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8
Кроме этого, МО РФ сообщает о перехвате в воздухе четырех управляемых бомб GLSDB американского производства.
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Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинского вертолета Ми-8.
Также в ведомстве рассказали о перехвате российскими силами ПВО пяти оперативно-тактических ракет и четырех управляемых бомб GLSDB. Кроме того, наши военные сбили 34 украинских беспилотника за сутки.
На Купянском направлении ВС РФ отразили семь атак противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике. За сутки украинская сторона потеряла убитыми и ранеными на данном направлении до 270 человек.
На Донецком направлении отражены девять украинских атак, а безвозвратные и санитарные потери противника составили до 485 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.