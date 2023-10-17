Число россиян, пропавших без вести при атаке ХАМАС, выросло до девяти
На данный момент известно о 16 погибших гражданах Российской Федерации.
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Число россиян, пропавших без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, возросло до девяти, сообщил в ходе пресс-конференции посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«В списках пропавших без вести девять граждан России значатся», - сказал он.
Также еще один россиянин - в списке заложников ХАМАС. Накануне движение заявило, что на территории сектора Газа находится около 200-250 захваченных в плен.
По последним данным, в результате атаки ХАМАС погибли 16 граждан Российской Федерации, добавил дипломат.