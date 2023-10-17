В стране и мире Палестино-израильский конфликт Число россиян, пропавших без вести при атаке ХАМАС, выросло до девяти Анна Назайкина На данный момент известно о 16 погибших гражданах Российской Федерации. © Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Число россиян, пропавших без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта, возросло до девяти, сообщил в ходе пресс-конференции посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «В списках пропавших без вести девять граждан России значатся», - сказал он. Также еще один россиянин - в списке заложников ХАМАС. Накануне движение заявило, что на территории сектора Газа находится около 200-250 захваченных в плен. По последним данным, в результате атаки ХАМАС погибли 16 граждан Российской Федерации, добавил дипломат. Экспертное мнение и аналитика