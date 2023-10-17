Der Spiegel: наземная операция в Газе может начаться после визита Байдена

Приезд президента США в Израиль запланирован на 18 октября. В ходе поездки Джо Байден обсудит вопросы помощи и укрепления безопасности еврейского государства.

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Наземная операция Израиля в Газе возможна только после окончания визита президента США Джо Байдена, сообщает Der Spiegel. По информации издания, Израиль не станет «провоцировать» американского президента во время его пребывания в стране действиями своих наземных сил.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус утверждал, что визит главы США не повлияет на ход боевых действий в зоне конфликта.

Приезд Джо Байдена в Израиль ожидается 18 октября. Его цель - получить от израильских властей информацию о том, как США могут помочь еврейскому государству укрепить безопасность.

Напомним, что ситуация в Ближневосточном регионе резко обострилась 10 дней назад, когда боевики радикального движения ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля. Еврейское государство ответило ракетными ударами по Газе, а также некоторым районам Ливана и Сирии. Сейчас сектор Газа находится в блокаде, столкновения армии Израиля происходят также и на Западном берегу Иордана. Известно о гибели 2,8 тысячи палестинцев, около 11,2 тысячи получили ранения. С израильской стороны погибли 1,5 тысячи человек, ранены 4,2 тысячи.