Шойгу: будущее предприятие «Алмаз-Антея» в «Руднево» будет выпускать системы ПВО

Сергей Шойгу назвал отечественные системы ПВО лучшими в мире и выразил надежду, что они продолжат такими и оставаться.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будущее предприятие концерна «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево» будет выпускать системы ПВО. Он сделал это в ходе церемонии передачи концерну площадей нового завода.

Шойгу отметил, что российские системы ПВО - лучшие в мире, выразив при этом надежду, что они продолжат оставаться таковыми и впредь.

Сергей Шойгу подчеркнул, что открытие новых корпусов концерна укрепит обороноспособность России. Решение задач спецоперации, как заметил министр, во многом зависит от способности предприятий ОПК быстро и в полном объеме обеспечивать потребности войск в военной технике и вооружении.

Глава Минобороны России выразил уверенность, что запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, что будет способствовать укреплению военного потенциала страны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.