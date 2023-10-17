Шойгу: открытие новых корпусов «Алмаз-Антея» укрепит обороноспособность России

Министр выразил уверенность, что запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения.

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Открытие корпусов будущего завода концерна ВКО «Алмаз-Антей» – важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства принял участие в передаче концерну площадей нового завода, построенного в индустриальном парке «Руднево». В мероприятии также участвовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков.

Шойгу отметил, что на предприятие будут выпускаться системы противовоздушной обороны. Он добавил, что системы ПВО российского производства отличают эффективность, надежность и простота в управлении, они зарекомендовали себя в зоне военной операции по защите Донбасса.

Министр поблагодарил Собянина, Мантурова и строителей за успешную реализацию проекта и выразил уверенность, что запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.