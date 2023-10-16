Лидер польской оппозиции заявил, что сформирует новое правительство

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Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что сформирует новое правительство страны.

После оглашения первых результатов голосования Дональд Туск заявил журналистам, что объединившись с партией «Третий путь», намерен создать новое правительство, которое, по словам главы польской оппозиции, будет «хорошим и демократическим».

«Это конец этого плохого времени. Это конец правления PiS (партия«Право и справедливость» -прим.ред.)! Мы завоевали свободу, мы завоевали нашу любимую Польшу» - цитирует Туска польское издательство Wiadomości.

Вечером воскресенья завершились завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам экзитпола правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) набрала 36,8% голосов, оппозиционная «Гражданская коалиция» под руководством Туска 31,6% голосов, центристский блок «Третий путь» занял третье место с 13%, «Левые» набрали 8,6% голосов, а партия «Конфедерация» — 6,2%.