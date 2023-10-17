Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 13 октября, его соавторами выступили почти все парламентарии.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении единогласно приняли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ внесен на рассмотрение Госдумы 13 октября, его соавторами выступили практически все парламентарии.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил отзыв ратификации ДВЗЯИ и заявил, что Москва на протяжении 23 лет ждала, когда Вашингтон ратифицирует этот договор, чего так и не произошло.

Теперь, по словам Володина, Россия будет следовать своим национальным интересам и сделает все для защиты собственных граждан и стратегического паритета.