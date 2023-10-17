Путин встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине

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Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу со своим вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом в Пекине, в рамках которой обсудил сложившиеся «дружественные» российско-вьетнамские отношения.

«В следующем году исполняется тридцатилетие со дня подписания базового договора об основах дружественного отношения между нашими странами», - напомнил президент России.

Он добавил, что традиционно отношения между двумя странами развиваются в дружеском ключе, и указал на рост товарооборота за первые шесть месяцев этого года на 6%, несмотря на спад торгово-экономического взаимодействия двух стран в 2022 году.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что двусторонняя встреча пройдет насыщенно, поскольку на повестке стоит множество вопросов.

В свою очередь президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером страны во внешней политике и пригласил президента приехать во Вьетнам с визитом.

В настоящее время Владимир Путин находится в столице Китая Пекине, куда он прибыл для участия в Третьем международном форуме «Один пояс - один путь». Также у президента запланированы встречи с главами Китая, Таиланда, Монголии и Лаоса. Ранее наш корреспондент показал резиденцию, в которой остановился Путин.