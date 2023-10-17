В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине

Елизавета Кондрикова
11:04 17.10.2023
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером страны во внешней политике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу со своим вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом в Пекине, в рамках которой обсудил сложившиеся «дружественные» российско-вьетнамские отношения.

«В следующем году исполняется тридцатилетие со дня подписания базового договора об основах дружественного отношения между нашими странами», - напомнил президент России.

Он добавил, что традиционно отношения между двумя странами развиваются в дружеском ключе, и указал на рост товарооборота за первые шесть месяцев этого года на 6%, несмотря на спад торгово-экономического взаимодействия двух стран в 2022 году.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что двусторонняя встреча пройдет насыщенно, поскольку на повестке стоит множество вопросов.

В свою очередь президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером страны во внешней политике и пригласил президента приехать во Вьетнам с визитом.  

В настоящее время Владимир Путин находится в столице Китая Пекине, куда он прибыл для участия в Третьем международном форуме «Один пояс - один путь». Также у президента запланированы встречи с главами Китая, Таиланда, Монголии и Лаоса. Ранее наш корреспондент показал резиденцию, в которой остановился Путин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:04 В стране и мире
Видео
Путин встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине
10:31 В стране и мире
Скончался украинский продюсер и шоумен Сергей Сивохо
10:29 В стране и мире
Видео
В Крыму задержали россиянина за передачу СБУ сведений о полуострове
10:15 В стране и мире
В США подготовят законопроект на случай войны Израиля с Ираном
09:29 В стране и мире
Видео
Жителей камчатского поселка Ключи засыпало вулканическим пеплом
Популярное
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.