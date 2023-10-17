В Кремле допустили чудовищные последствия в случае наземной операции в Газе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить горячую фазу конфликта и приступить к мирному урегулированию с учетом интересов сторон.

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Наземная операция Израиля в секторе Газа может привести к чудовищным последствиям для всего Ближневосточного региона. Об этом журналисту «Звезды» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой», - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас важно остановить горячую фазу войны и концептуально, с новыми усилиями подойти к процессу мирного урегулирования.

«Нужно независимое палестинское государство, нужны гарантии безопасности Израиля, они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности», - добавил пресс-секретарь президента.

Накануне первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал возможную наземную операцию ЦАХАЛ в анклаве красной линией для Тегерана. По его словам, если Израиль решится на это, то вероятно появление новых фронтов. По мнению Азизи, власть Израиля падет, если ему придется воевать в таких условиях.