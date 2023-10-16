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В Иране назвали красной линией наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа

Сергей Лебедев
15:04 16.10.2023
Данный шаг может привести к появлению «новых фронтов».
В Иране назвали красной линией наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа станет красной линией для Тегерана. Об этом заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, если Израиль пойдет на это, то ему придется ждать появления «новых фронтов».

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу - это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», - сказал Азизи в беседе с РИА Новости.

Он уверен, что «фронт сопротивления Палестины» почти безграничен. По его словам, власть в Израиле может пасть, если бои будут вестись на нескольких фронтах.

Ранее в постпредстве Ирана в ООН сказали, при каком условии вооруженные силы страны не вступят в военный конфликт в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По утверждениям дипломатов, Израиль не должен атаковать территорию Ирана.

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