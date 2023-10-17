Счастливые «семерки»: российские военные точным ударом сожгли украинскую М777

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с уничтожением буксируемой гаубицы М777 американского производства.

Использующееся украинцами орудие стало добычей российских военных, применивших барражирующий боеприпас.

Точное попадание! После него у неприятельской гаубицы тут же воспламеняется, а потом и детонирует боекомплект. Пламя и дым знаменуют уничтожение орудия - после такого восстановить его невозможно.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник сбросил боеприпас точно в скопление украинской пехоты на Артемовском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.