Счастливые «семерки»: российские военные точным ударом сожгли украинскую М777
Удар наносился барражирующим боеприпасом. У неприятельской гаубицы воспламенился и сдетонировал боекомплект.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением буксируемой гаубицы М777 американского производства.
Использующееся украинцами орудие стало добычей российских военных, применивших барражирующий боеприпас.
Точное попадание! После него у неприятельской гаубицы тут же воспламеняется, а потом и детонирует боекомплект. Пламя и дым знаменуют уничтожение орудия - после такого восстановить его невозможно.
Ранее сообщалось, что российский беспилотник сбросил боеприпас точно в скопление украинской пехоты на Артемовском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.