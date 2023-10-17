Скончался украинский продюсер и шоумен Сергей Сивохо

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Рано утром 17 октября в возрасте 54 лет скончался украинский шоумен, продюсер программы «Квартал 95» Сергей Сивохо. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу продюсера.

Уточняется, что причиной смерти стала хроническая болезнь легких.

Сивохо участвовал в КВН в студенческие годы, затем посвятил свою жизнь продюсированию украинских телевизионных шоу. К примеру, он выступал в качестве продюсера «Квартала 95», где работал вместе с Владимиром Зеленским. В 2019 году Сивохо ушел в политику вслед за своим коллегой.

До настоящего дня Сергей Сивохо находился в больнице в тяжелом состоянии. Ранее появилась информация о том, что артиста собираются отключить от системы жизнеобеспечения на фоне сепсиса.