Продюсера «Квартала 95» Сивохо собираются отключить от системы поддержки жизни

Сообщается, что актер страдает от полиорганной недостаточности, которая развилась на фоне сепсиса.

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Украинский участник КВН и актер Сергей Сивохо находится в больнице в тяжелом состоянии, шоумена, предположительно, собираются отключить от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина.

«Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни», - написала Ревякина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Сергей Сивохо находится в больнице с полиорганной недостаточностью, развившейся на фоне сепсиса, и врачи передают близким, что с актером можно прощаться.

Сивохо выступал в КВН во время университетской учебы, а затем занимался продюсированием украинских телешоу. Актер работал с Владимиром Зеленским в качестве продюсера программы «Квартал 95», но после 2019 года вслед за коллегой ушел в политику.

Ранее поступала информация со ссылкой на различные СМИ о смерти продюсера, однако ее опровергли.