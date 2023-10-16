Пленный: подразделение ВСУ в ужасе разбежалось от артиллерийского удара ВС РФ

Виталий Сидюков заявил, что он попал в российский плен, потому что не смог найти своих товарищей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинец Виталий Сидюков рассказал, что благодарен российским военнослужащим за спасение, признался, что имеет родственников в России и Белоруссии и не видит смысла в боевых действиях. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

До мобилизации мужчина перебивался случайными заработками, так как работу на Украине найти тяжело. Был мобилизован в марте 2023 года. По здоровью не проходил, однако вызвав повторно, его признали годным.

После подготовки в августе направлен в действующую часть. Девятнадцатого августа, доехав на БМП до точки спешивания в Купянском районе, его отряд попал под обстрел. Все разбежались в стороны.

«Сопровождающий может что-то услышал или сообразил, но резко приказал бежать в рассыпную, в сторону и по кустам. Начались "приходы". Отлежался минут десять, не более. Утихло. Начал на дорогу выбираться», - сказал он.

После прекращения ударов Виталий своих не нашел. Бродил по посадкам до 23 августа и попав в очередной раз под обстрел, был взят в плен российскими военнослужащими, которые оказали ему помощь, накормили и эвакуировали в безопасное место. Фактически был пленен, так и не добравшись до позиции.

На прошлой неделе другой пленный украинец рассказал, что его перевели из артиллерии в пехоту из-за нехватки снарядов. Сам реактивный дивизион был расформирован.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.