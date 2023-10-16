Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

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Президент США Джо Байден заявил о необходимости полного уничтожения группировки ХАМАС при существовании в будущем независимого палестинского государства. Об этом сообщает «360» со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу CBS.

«Но должна существовать палестинская администрация. Должен быть путь к палестинскому государству», - добавил Байден.

«Решение на основе двух государств» все еще остается приоритетным для администрации США. Американский президент высказался за сохранение палестинской власти и сосуществования израильской и независимой палестинской наций.

Байден также выступил против оккупации Израилем сектора Газа, однако заявил об оправданности действий израильских военных в Газе. По мнению властей Соединенных Штатов, Израиль не нуждается в помощи американских военнослужащих.

В интервью телеканалу Джо Байден также предостерег Тегеран и военизированную ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от участия в палестино-израильском конфликте. Президент категорично ответил в своем послании Ирану и «Хезболле».