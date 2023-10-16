Колонна израильских военных выдвинулась в сторону границы с Ливаном

Накануне армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Колонны израильской военной техники движутся на север страны в сторону ливанской границы, сообщает корреспондент «Звезды». На опубликованных кадрах видно, как по дороге едут военные джипы с вооруженными солдатами.

Ранее стало известно о нанесении армией Израиля ударов по объектам военной инфраструктуры организации «Хезболла» в Ливане.

Уточняется, что это стало ответом на стрельбу в направлении израильской территории, которая произошла накануне.