Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике

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Президент Владимир Путин рассказал, как занятия борьбой дзюдо помогли сформировать его личность и взгляды на жизнь. В интервью журналисту Медиакорпарации Китая глава государства отметил, занятия спортом в современном мире чрезвычайно важны.

«Я из простой рабочей семьи... неизвестно как сложилась бы моя судьба, если бы я не увлекся спортом и не уделял этому много внимания. Появились приоритеты - самоутверждаться не во дворе, а на татами. Сразу появились определенные взгляды на отношения с людьми, как их строить, как с уважением относиться к партнеру, не допускать ничего, что могло бы подорвать отношения и так далее. Спорт воспитывает и это чрезвычайно важно... Это формирование характера и устойчивых жизненных установок», - сказал Путин.

Ранее Путин рассказал китайскому журналисту, как ему удается оставаться в хорошей физической форме. По словам российского президента, занятия спортом для него не самоцель, а способ достижения нужных результатов в работе. Регулярные физические нагрузки помогают ему работать в интенсивном темпе и добиваться по-настоящему важных результатов, отметил Путин.