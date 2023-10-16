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Путин рассказал китайскому журналисту о своем дне рождения

Ян Брацкий
07:17 16.10.2023
Российский президент Владимир Путин отметил, что регулярные занятия спортом позволяют ему работать в интенсивном ритме и добиваться по-настоящему важных целей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Владимир Путин рассказал журналисту Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG), что отметил свой день рождения в кругу друзей и близких. Перед интервью корреспондент поздравил главу российского государства с минувшим праздником и отметил хорошую физическую форму Путина.

«Это необходимо делать, чтобы быть в состоянии интенсивно работать. Тренировки это не самоцель, а средство достижения по-настоящему важных целей, возможность работать в режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», - сказал Путин.

Рассказал президент и о своем увлечении хоккеем, отметив, что встал на коньки десять лет назад.

«До этого не умел даже стоять на них. Десять лет назад попробовал и играю до сих пор. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, дают возможность по настоящему отдохнуть от текущих дел», - отметил президент России.

Путин рассказал китайскому журналисту о популярности в России ушу и выразил желание познакомить граждан дружественного государства с российскими национальными видами спорта.

«У нас популярно ушу, а мы бы хотели познакомить китайских друзей с нашими национальными видами спорта, такими как борьба самбо. Когда поеду, то с председателем поговорим на эту тему. Предложу ему поддержать инициативы спортсменов для разворачивания контактов и расширения их в области спорта», - добавил российский лидер.

Большое интервью Медиакорпорации Китая Владимир Путин дал в преддверии визита в Пекин, где завтра стартует Третий Международный форум «Один пояс - один путь». Глава государства говорил о глобальной безопасности, двусторонних контактах и своем видении многополярного мира.

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