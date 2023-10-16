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Расчет ЗРК «Стрела-10» за месяц уничтожил до 50 дронов ВСУ в районе Артемовска

06:44 16.10.2023
За один день боевыми машинами уничтожается несколько десятков беспилотных воздушных целей украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» Ивановских десантников проводят боевую работу по уничтожению воздушного противника на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры публикует Министерство обороны России.

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск (ПВО ВДВ) постоянно контролируют воздушное пространство в районе города Артёмовска, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов на позиции наших подразделений.

Для их обнаружения и уничтожения Ивановские десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты украинских формирований.

После обнаружения, воздушной цели (БПЛА, самолет или вертолет) расчетами  ЗРК «Стрела-10» производится ее захват, пуск ракеты и уничтожение воздушной цели противника

«За полтора часа один у нас расчет уничтожил четыре беспилотника», - рассказал командир ЗРК с позывным «Усач».

Ежедневно подразделения ПВО Ивановских десантников уничтожают несколько десятков беспилотных воздушных целей противника, а один из расчётов комплекса «Стрела-10» за месяц уничтожил около пятидесяти вражеских беспилотников. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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