Ивановские десантники отточили навыки ведения боя в зоне проведения СВО

В ходе занятий проводится боевая стрельба из штатного оружия по указанным целям.

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На полигоне в тыловом районе спецоперации ведется подготовка военнослужащих Ивановского соединения ВДВ. Кадры тренировок публикует Министерство обороны РФ.

Военнослужащие парашютно-десантных батальонов совершенствуют навыки в ведении оборонительных и наступательных действий. Занятия проходят в интенсивном режиме под руководством опытных инструкторов, которые помогают десантникам отточить свои действия до автоматизма. В ходе тренировок военнослужащие ведут стрельбу из АГС-17 и автоматов.

На днях корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» показал, как ивановские десантники готовятся к штурму вражеских позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.