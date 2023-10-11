Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

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Экипажи российских штурмовых Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При дежурстве на земле получили задачу, выполнили подготовку, далее за заданное время выполнили взлет парой, полет по маршруту в район цели, нанесли удар ракетным вооружением, далее ракетный маневр с уходом под нижнюю границу зоны поражения ЗРК и ПЗРК. По докладу передового авиационного наводчика, цели были поражены», - рассказал летчик Су-25.

После завершения задачи экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, где специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов, подготовив их к повторному вылету.

Ранее экипажи Су-25СМ и Ка-52 ударили по позициям боевиков при помощи авианаводчика. Пуски ракет летчики осуществляют с малых высот, применяя прием кабрирования.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.