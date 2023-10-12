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РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на противника в зоне СВО

Елена Сивонен
Анастасия Бобылева
09:57 12.10.2023
Бойцы называют себя кочевниками, поскольку им постоянно приходится менять позиции - только так они смогут уйти от ответного огня со стороны противника.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Расчет РСЗО «Ураган» на дежурстве постоянно - боевая задача может поступить в любой момент. Когда она приходит, звучит команда, и ребята выезжают в поле. Занимают лучшую позицию и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня. Цель - живая сила и огневые средства противника.

Уже через 12 минут, совершая так называемый противоогневой маневр, чтобы вражеские дроны не успели засечь, боевая машина уходит домой - так расчет называет свое укрытие.

Реактивный «Ураган» для противника - приоритетная цель из-за своей мощи и огромной поражающей силы. Попытки его вычислить и уничтожить враг предпринимает с завидной регулярностью, но безрезультатно. Именно поэтому командир назвал РСЗО «Ангелом», который с самого начала СВО оберегает расчет.

А вот одной из гаубиц «Мста-С», работающей на передовой, имя пока еще не дали. Она только после ремонта и в строю всего две недели, но уже успела показать себя с лучшей боевой стороны. 

«Попадание в 5-10 метров происходит регулярно. И, учитывая калибр снаряда - 152 миллиметра, наносим огромный ущерб», - рассказал наводчик гаубицы с позывным Физик.

Бойцы «Западной» группировки войск планомерно теснят противника. Выдавливают его из опорных пунктов, не жалея снарядов. Бывают дни, когда батарея делает до 1 000 выстрелов в сутки. И это, говорят артиллеристы, еще не предел.

У расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» единичных целей не бывает. РСЗО кроет площадями. Для нанесения удара хватает 20 секунд. Сразу после - смена позиции.

Бойцы называют себя кочевниками, ведь только так, постоянно меняя местоположение, они могут уберечься от возможного огня противника, чтобы с новой точки открыть очередную залповую стрельбу по позициям украинских националистов.

Ранее артиллерист Да Винчи рассказал, почему противнику сложно бороться с российскими «Торнадо-Г». По его словам, мобильность реактивных систем залпового огня затрудняет противнику контрбатарейную борьбу.

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