В ООН подтвердили, что 600 тысяч палестинцев эвакуировались на юг сектора Газа

В ООН подтвердили, что не менее 600 тысяч палестинских беженцев были эвакуированы на сектора Газа.

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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердило информацию о количестве эвакуированных на юг беженцев из сектора Газа. В отчете сообщается, что на утро субботы не менее 600 тысяч беженцев были размещены в центре и на юге сектора Газа и с тех пор количество эвакуированных стремительно растет. Об этом сообщают РИА Новости.

Накануне руководство Израиля предоставила жителям северной части сектора Газа гуманитарный коридор для экстренной эвакуации беженцев в более безопасные районы. Тем не менее вынужденная эвакуация коснулась и израильтян - всем жителям Сдерота пришлось покинуть город.

ХАМАС атаковала Израиль 7 октября. На территории Израиля объявлено военное положение и создано чрезвычайное правительство. На данный момент погибло 2 700 палестинцев и около 1500 граждан Израиля.