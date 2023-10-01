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Военный эксперт Майкл Пек выразил мнение, что неспособность украинских боевиков достичь прогресса на линии боевых действий и эффективно использовать помощь западных стран говорит о слабости тактики НАТО в современных войнах. Об этом пишет Business Insider.

«Беды Украины могут быть предзнаменованием того, что может произойти, если армиям НАТО придется сражаться без достаточной поддержки с воздуха и материально-технического обеспечения», - пишет Пек в своей статье.

По словам военного эксперта, сосредоточенность американского военного ведомства на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, которые необходимы для ведения крупномасштабной механизированной войны.

Пек предупредил, что эта ситуация может иметь фатальные последствия для стран Запада, если Соединенные Штаты решат развязать прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее военный аналитик Драго Босник заявил, что в Соединенных Штатах паникуют из-за горящего на Украине оружия Североатлантического альянса. Эксперт отметил, что вооружение НАТО не смогло дать киевскому режиму успехов в контрнаступлении.