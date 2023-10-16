«Бьем врага, отгоняем дальше»: наводчик «Акации» о боевой работе под Купянском

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Российские артиллеристы ведут огонь на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

В ходе выполнения боевых задач расчеты «Акаций» применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что дает возможность наносить максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе украинских боевиков.

«Переехали сюда совсем недавно. Первые две недели было очень "жарко": постоянные обстрелы, постоянно бомбили. Но отогнали, уничтожили у них орудия, работая вей батареей. Бьем врага, отгоняем дальше. Танк движущийся. И если в него попасть, пока он едет - это просто идеальная цель. Я до этого на "Гиацинте" был - там тоже хорошо поработали. Там были танки, склады, один "Град" тоже у них поймали в поле», - рассказал наводчик САУ «Акация» с позывным «Араб».

Военнослужащий отметил, что артиллерия является поддержкой пехоты для ее дальнейшего продвижения.

«Страх есть. А что делать? Пехоте там, я думаю, страшнее бывает. Назад вернусь - где-то февраль месяц - прикрывали мы пехоту нашу. И командир пехоты передавал большое нам спасибо. Это приятно слушать, когда ты работаешь и понимаешь, почему и зачем ты тут вообще работаешь, и зачем это все вообще происходит», - добавил российский боец.

Ранее в Минобороны России показали, как бойцы группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии, в частности батареи самоходных гаубиц «Мста-С», разгромили опорный пункт противника и уничтожили его боевые машины пехоты на Купянском направлении. Артиллеристы ЗВО поддерживают наступление пехоты ВС РФ на всех направлениях и не дают боевикам перебрасывать резервы.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.