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Артиллерия ЗВО уничтожила опорный пункт и БМП противника на Купянском направлении

08:14 12.10.2023
Артиллеристы ЗВО поддерживают наступление нашей пехоты на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии, в частности батареи самоходных гаубиц «Мста-С», разгромили опорный пункт противника и уничтожили его боевые машины пехоты на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сначала разведчики вскрывают замаскированные позиции ВСУ визуально или при помощи дронов, затем полученные координаты они передают артиллерии для дальнейшего уничтожения - недалеко от переднего края работает батарея самоходных гаубиц «Мста-С».

«Недавно поразили 2С1 - уничтожили прямым попаданием. Промахов не бывает. Попадаем. Учитывая 152-й калибр снаряда, мы наносим огромный ущерб технике, живой силе. Я считаю, что выполняем полностью свои задачи, безукоризненно», - рассказал наводчик  САУ «Мста-С» с позывным «Физик».

Артиллерия выполняет боевые задачи в любую погоду и в любое время суток, установки постоянно находятся в движении. Командир САУ «Мста-С»с позывным «Кузбасс» рассказал, от чего зависит успех выполнения боевой задачи.

«Зависит от слаженности расчета, от умелого командования орудием, батареей, дивизионом. От того, как правильно наводчик наводится, чтобы все четко, все слаженно было. Закрепление, закрепление, повторение. У нас есть корректировщики, которые тоже работают умело. Есть корректировщики, которые тоже работают умело. Если подавили цели в четкое попадание, сразу передается, все уже в курсе», - рассказал командир САУ «Мста-С».

Среди выполненных целей экипажа также склады боеприпасов, живая сила противника, и его вооружение, в т.ч. поставленные образцы из-за рубежа.

В Минобороны РФ добавили, что тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника и вынуждает его рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.

«Артиллеристы Западного военного округа поддерживают наступление подразделений пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы», - отметили в ведомстве.

Ранее артиллерист с позывным Перун объяснил, почему уверен в победе Российской армии в вооруженном конфликте, и рассказал о своих задачах в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. 

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