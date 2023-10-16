Росжилкомплекс МО РФ приступил к реализации программы развития военных городков

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Федеральное государственное автономное учреждение «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации совместно с субъектами РФ приступило к реализации новой программы развития военных городков.

Сформированный механизм взаимодействия оборонного ведомства и российских регионов даст возможность в значительной степени сократить сроки проведения капитального ремонта сооружений военных городков и создать благоприятные условия проживания военнослужащих Вооруженных сил России и членов их семей.

Первым регионом, который на практике применил новый подход в краткосрочной программе проведения капремонта, стал Приморский край. Совместно с губернатором региона Олегом Кожемяко и Фондом капитального ремонта были достигнуты договоренности, которые позволили в два раза уменьшить сроки плановой очередности проведения капремонта в селе Сергеевка Приморского края. Помимо этого, в краткосрочную программу проведения капитального ремонта были включены объекты в Уссурийске, а также в населенных пунктах Барано-Оренбургское и Черниговка.

К настоящему времени на нужды капитального ремонта объектов военных городков в Приморском крае уже выделено более 91 миллиона рублей.

«В то время как наши герои с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, мы должны обеспечить им надежный тыл, а их семьям домашний уют и комфорт», - отметил начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

По его словам, благодаря обновленному формату взаимодействия с субъектами страны произойдет существенная оптимизация проводимых работ по обновлению ведомственных фондов. Абраменков добавил, что в настоящее время Росжилкомплекс ведет переговоры и консультации сразу с несколькими регионами по вопросам выполнения капремонта.

Ранее замглавы Департамента жилищного обеспечения и управления жилфондом Минобороны России Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков вручили военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья. Церемония передачи документов прошла на передовой, не дожидаясь возвращения российских бойцов из зоны проведения спецоперации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.