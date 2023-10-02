Бойцам в зоне СВО вручили решения о предоставлении жилищных субсидий

Полученные субсидии можно вложить в строительство дома или потратить на покупку готового жилья.

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Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья. Документы бойцам вручили замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилфондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков.

«Минобороны России огромное внимание уделяет выполнению социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей. В зоне специальной операции военнослужащим были вручены решения о выплате субсидий на строительство или приобретение жилых помещений. Данная работа организована на системной основе и в дальнейшем будет продолжена», - отметил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов.

Церемония передачи документов прошла на передовой, не дожидаясь возвращения военнослужащих из зоны проведения спецоперации.

«Мы проводим опросы, не только связанные с реализацией гарантий в части жилищных прав, но и в том числе проводим работу по решению бытовых вопросов военнослужащих, потому что их семьи остались в местах дислокации, и нам очень важно чтобы они были защищены и их вопросы, жилищные и бытовые решались», - сказал руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков.

В зоне спецоперации с военнослужащими группировки провели встречи и консультации, а также ответили на вопросы, касающиеся предоставления жилья. Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Иванов проверил строительство социальных объектов в военном городке в Саратовской области.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.