Армия Армия Армия

Бойцам в зоне СВО вручили решения о предоставлении жилищных субсидий

05:27 02.10.2023
Полученные субсидии можно вложить в строительство дома или потратить на покупку готового жилья.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья. Документы бойцам вручили замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилфондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков.

«Минобороны России огромное внимание уделяет выполнению социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей. В зоне специальной операции военнослужащим были вручены решения о выплате субсидий на строительство или приобретение жилых помещений. Данная работа организована на системной основе и в дальнейшем будет продолжена», - отметил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов.

Церемония передачи документов прошла на передовой, не дожидаясь возвращения военнослужащих из зоны проведения спецоперации.

«Мы проводим опросы, не только связанные с реализацией гарантий в части жилищных прав, но и в том числе проводим работу по решению бытовых вопросов военнослужащих, потому что их семьи остались в местах дислокации, и нам очень важно чтобы они были защищены и их вопросы, жилищные и бытовые решались», - сказал руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков.

В зоне спецоперации с военнослужащими группировки провели встречи и консультации, а также ответили на вопросы, касающиеся предоставления жилья. Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Иванов проверил строительство социальных объектов в военном городке в Саратовской области.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:17 В стране и мире
Бен Уоллес призвал Зеленского активизировать мобилизацию молодежи
03:00 Армия
Видео
Летчики ВКС России отработали действия при катапультировании в зоне СВО
02:55 В стране и мире
Кустурица пообещал посетить новые регионы России
00:42 В стране и мире
Боррель: Киеву предстоит трудный бой для вступления в Евросоюз
22:54 В стране и мире
В США перестал действовать закон о ленд-лизе для Украины
Популярное
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.