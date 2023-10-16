В стране и мире Посол Палестины в РФ сообщил о частичной подаче воды из Израиля в Газу Владимир Рубанов «Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», - сказал Абдель Хафиз Нофаль. © Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallook Press Читайте нас на: Израиль начал подавать воду в сектор Газа, сообщил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Вода подается в ограниченном объеме, уточнил он. «Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», - сказал Нофаль. Накануне советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США получила от Израиля информацию о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о нехватке питьевой воды в секторе Газа 14 октября. Жителям приходится пить солоноватую техническую воду из сельскохозяйственных колодцев, не предназначенную изначально для питья. Экспертное мнение и аналитика