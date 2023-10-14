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В секторе Газа начался дефицит питьевой воды

Никита Черненко
13:00 14.10.2023
ООН сообщил, что жителям Палестины приходится пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев из-за начавшегося дефицита.
В секторе Газа начался дефицит питьевой воды
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в пресс-релизе сообщило о нехватке питьевой воды в секторе Газа. Проблема возникла после того, как Израиль отключил водопроводы в регион и прекратились работы установок по опреснению и очистке воды.

В ООН подчеркнули, что жителям приходится употреблять техническую воду, не предназначенную изначально для питья. Это в свою очередь создает почву для вспышек отдельных заболеваний.

«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду», - отметило УКГВ.

Израиль передал требование жителям палестинской Газы о передислокации мирных граждан к южным границам сектора. В ООН осудили это обращение, сообщив, что более миллиона граждан физически не могут переместиться за один день на юг, и что действия ЦАХАЛ могут привести к гуманитарной катастрофе.

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