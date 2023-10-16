Глава контрразведки Израиля взял ответственность за непредотвращение атаки ХАМАС

Ронен Бар заявил, что не удалось обеспечить достаточное предупреждение, которое позволило бы сорвать нападение.

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Руководитель службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что на нем лежит ответственность за непредотвращенное нападение ХАМАС. Об этом сегодня сообщает издание Ynet.

«К сожалению, в субботу мы не смогли обеспечить достаточное предупреждение о том, что позволит сорвать атаку», - отметил Ронен Бар в письме к сотрудникам ШАБАК и их семьям.

Ранее журналист Сеймур Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении в страну палестинских боевиков ХАМАС. По его мнению, всему виной ошибка премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который оставил израильтян на юге без защиты на 10-12 часов.

Журналист уточнил, что 7 октября в стране отмечали Праздник собирания плодов (Суккот). Правительство Израиля переключило большую часть военных на охрану проводимых мероприятий.