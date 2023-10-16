Глава контрразведки Израиля взял ответственность за непредотвращение атаки ХАМАС
Руководитель службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что на нем лежит ответственность за непредотвращенное нападение ХАМАС. Об этом сегодня сообщает издание Ynet.
«К сожалению, в субботу мы не смогли обеспечить достаточное предупреждение о том, что позволит сорвать атаку», - отметил Ронен Бар в письме к сотрудникам ШАБАК и их семьям.
Ранее журналист Сеймур Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении в страну палестинских боевиков ХАМАС. По его мнению, всему виной ошибка премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который оставил израильтян на юге без защиты на 10-12 часов.
Журналист уточнил, что 7 октября в стране отмечали Праздник собирания плодов (Суккот). Правительство Израиля переключило большую часть военных на охрану проводимых мероприятий.