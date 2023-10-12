Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС

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Причину провала армии Израиля при вторжении в страну палестинских боевиков ХАМАС утром 7 октября назвал журналист Сеймур Херш в своей новой статье. В материале говорится, что всему виной ошибка премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который оставил израильских граждан на юге без защиты на 10-12 часов.

«Израильские граждане на юге остались без израильского военного присутствия на 10-12 часов. Их оставили на произвол судьбы», - приводит Херш слова израильского источника.

В материале уточняется, что в это время в стране отмечали Праздник собирания плодов (Суккот). Правительство Израиля с одобрения Нетаньяху переключило большую часть военных на охрану проводимых в стране мероприятий.

Ранее стало известно, что Херш в своей статье назвал премьера страны «ходячим мертвецом». По словам анонимного источника журналиста, Нетаньяху покинет свой пост, как только прекратятся военные действия, то есть через один или два месяца.