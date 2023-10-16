В стране и мире Буквы движутся, цифры меняются: чем новые 1000 и 5000 рублей лучше старых Наталья Жадько Новый дизайн и максимальный уровень защиты - в Москве представили новые купюры достоинством 1 000 и 5 000 рублей. Они не боятся стиральной машины, а уникальные защитные элементы смогут различить даже люди с ограниченными возможностями. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Это первое обновление купюр такого номинала за 26 лет, и изменения кардинальные. Из общего с купюрами старого образца у новых остался только цвет. Дизайн полностью поменяли. Теперь на тысячерублевке вместо Ярославля изображен Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ, а на пяти тысячах - Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На лицевой стороне - основные достопримечательности: Никольская башня нижегородского Кремля и стела «Европа - Азия». И это лишь малая часть. При разработке нового облика купюры специалисты отошли от строгой привязки к городской тематике. На лицевой стороне тысячи рублей есть еще изображение стадиона, стрелка, где сходятся Волга и Ока. На обороте - музей истории государственности Татарстана, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. На пятитысячной купюре кроме стелы - узнаваемые здания Екатеринбурга. Появились даже высотки. С другой стороны - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде. Еще часть изображений невозможно заметить невооруженным глазом. Чтобы разглядеть еще больше деталей, понадобится лупа. «Животный ряд: изображены и зайцы, и волки, и другие элементы, связанные в том числе с народным промыслом. На пятитысячной - там больше связано с металлургической промышленностью: ковш, молот», - рассказал заместитель председателя Центрального Банка РФ Сергей Белов. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» В новых купюрах новые не только дизайн, но и усиленная защита. В банкнотах использовали 22 вида защитных элементов. Эксперты утверждают: они гораздо лучше предыдущих версий. Подделать деньги будет крайне трудно, если это вообще возможно. В них использована обновленная защитная нить, объемные элементы и символы, которые изменяются под разными углами. Водяной знак - сложный, выполненный в двойной технике. «При разработке банкнот мы в полной мере учитывали те требования, которые должны предъявляться для людей с ограниченными возможностями по зрению. Это и специальные метки по краю банкноты, и тактильные признаки, которые можно определить на ощупь, а также четкие и яркие цифры и изображения», - рассказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Ткачук. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Одно из уникальных решений - два оптических переменных защитных элемента. Они расположены в левой части лицевой стороны банкноты. При наклоне на поле со словом «Россия» проявляются разноцветные цифры номинала банкноты «1000» или «5000». А при развороте банкноты под определенным углом меняются не только цвета цифр, но и их цветовая гамма. При покачивании каждая цифра и каждая буква движется. А номинал - цифры 1000 и 5000 - меняется на аббревиатуру «ЦБ РФ». Это еще одно принципиальное отличие новой защитной нити от той, которая использовалась на банкнотах старого образца или даже на модернизированной банкноте номиналом 2000 рублей. Например, при повороте банкноты под острым углом виден символ рубля, цвет которого тоже меняется на темный или светлый. «Это многотоновый комбинированный водяной знак. Вы видите часть изображения на лицевой стороне банкноты. При этом водяной знак с плавными переходами от темных к светлым участкам и включает высокосветлые элементы. На тысячерублевой банкноте это мост, на пятитысячной - здание главпочтамта», - показывает начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетчества Банка России Татьяна Александрова. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Обновленные деньги полностью соответствуют современным трендам: по QR-коду можно перейти на сайт Центробанка с подробной информацией о банкноте, а с помощью приложения - проверить ее подлинность. Они прослужат дольше: модернизированные банкноты не боятся даже стирки. Вводить их будут постепенно. Деньги равномерно распределят по регионам. Кстати, что касается оборудования - банкоматов и терминалов - программное обеспечение для них уже подготовлено. Экспертное мнение и аналитика