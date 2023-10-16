Буквы движутся, цифры меняются: чем новые 1000 и 5000 рублей лучше старых

Новый дизайн и максимальный уровень защиты - в Москве представили новые купюры достоинством 1 000 и 5 000 рублей. Они не боятся стиральной машины, а уникальные защитные элементы смогут различить даже люди с ограниченными возможностями.
Это первое обновление купюр такого номинала за 26 лет, и изменения кардинальные. Из общего с купюрами старого образца у новых остался только цвет. Дизайн полностью поменяли. Теперь на тысячерублевке вместо Ярославля изображен Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ, а на пяти тысячах - Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На лицевой стороне - основные достопримечательности: Никольская башня нижегородского Кремля и стела «Европа - Азия».
И это лишь малая часть. При разработке нового облика купюры специалисты отошли от строгой привязки к городской тематике. На лицевой стороне тысячи рублей есть еще изображение стадиона, стрелка, где сходятся Волга и Ока. На обороте - музей истории государственности Татарстана, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. На пятитысячной купюре кроме стелы - узнаваемые здания Екатеринбурга. Появились даже высотки. С другой стороны - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде. Еще часть изображений невозможно заметить невооруженным глазом. Чтобы разглядеть еще больше деталей, понадобится лупа.
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