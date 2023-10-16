В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Буквы движутся, цифры меняются: чем новые 1000 и 5000 рублей лучше старых

Наталья Жадько
19:13 16.10.2023
Новый дизайн и максимальный уровень защиты - в Москве представили новые купюры достоинством 1 000 и 5 000 рублей. Они не боятся стиральной машины, а уникальные защитные элементы смогут различить даже люди с ограниченными возможностями.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Это первое обновление купюр такого номинала за 26 лет, и изменения кардинальные. Из общего с купюрами старого образца у новых остался только цвет. Дизайн полностью поменяли. Теперь на тысячерублевке вместо Ярославля изображен Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ, а на пяти тысячах - Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На лицевой стороне - основные достопримечательности: Никольская башня нижегородского Кремля и стела «Европа - Азия».

И это лишь малая часть. При разработке нового облика купюры специалисты отошли от строгой привязки к городской тематике. На лицевой стороне тысячи рублей есть еще изображение стадиона, стрелка, где сходятся Волга и Ока. На обороте - музей истории государственности Татарстана, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. На пятитысячной купюре кроме стелы - узнаваемые здания Екатеринбурга. Появились даже высотки. С другой стороны - памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде. Еще часть изображений невозможно заметить невооруженным глазом. Чтобы разглядеть еще больше деталей, понадобится лупа.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Животный ряд: изображены и зайцы, и волки, и другие элементы, связанные в том числе с народным промыслом. На пятитысячной - там больше связано с металлургической промышленностью: ковш, молот», - рассказал заместитель председателя Центрального Банка РФ Сергей Белов.

В новых купюрах новые не только дизайн, но и усиленная защита. В банкнотах использовали 22 вида защитных элементов. Эксперты утверждают: они гораздо лучше предыдущих версий. Подделать деньги будет крайне трудно, если это вообще возможно. В них использована обновленная защитная нить, объемные элементы и символы, которые изменяются под разными углами. Водяной знак - сложный, выполненный в двойной технике.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«При разработке банкнот мы в полной мере учитывали те требования, которые должны предъявляться для людей с ограниченными возможностями по зрению. Это и специальные метки по краю банкноты, и тактильные признаки, которые можно определить на ощупь, а также четкие и яркие цифры и изображения», - рассказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Ткачук.

Одно из уникальных решений - два оптических переменных защитных элемента. Они расположены в левой части лицевой стороны банкноты. При наклоне на поле со словом «Россия» проявляются разноцветные цифры номинала банкноты «1000» или «5000». А при развороте банкноты под определенным углом меняются не только цвета цифр, но и их цветовая гамма. При покачивании каждая цифра и каждая буква движется.

А номинал - цифры 1000 и 5000 - меняется на аббревиатуру «ЦБ РФ». Это еще одно принципиальное отличие новой защитной нити от той, которая использовалась на банкнотах старого образца или даже на модернизированной банкноте номиналом 2000 рублей. Например, при повороте банкноты под острым углом виден символ рубля, цвет которого тоже меняется на темный или светлый.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Это многотоновый комбинированный водяной знак. Вы видите часть изображения на лицевой стороне банкноты. При этом водяной знак с плавными переходами от темных к светлым участкам и включает высокосветлые элементы. На тысячерублевой банкноте это мост, на пятитысячной - здание главпочтамта», - показывает начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетчества Банка России Татьяна Александрова.

Обновленные деньги полностью соответствуют современным трендам: по QR-коду можно перейти на сайт Центробанка с подробной информацией о банкноте, а с помощью приложения - проверить ее подлинность. Они прослужат дольше: модернизированные банкноты не боятся даже стирки. Вводить их будут постепенно. Деньги равномерно распределят по регионам. Кстати, что касается оборудования - банкоматов и терминалов - программное обеспечение для них уже подготовлено.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:59 В стране и мире
Новак поручил российским нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля
18:34 В стране и мире
Нетаньяху обсудил ситуацию в Газе с президентом ОАЭ
17:34 В стране и мире
В Иркутской области задержали мэра Тулуна Кариха
17:06 В стране и мире
Видео
Силуанов заявил о решении не менять базовые налоги в ближайшие 3 года
17:00 В стране и мире
Видео
Рябков заявил, что израильская армия действует неизбирательно
Популярное
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.