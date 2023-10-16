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Политолог Бредихин считает, что Зеленский хотел бы напомнить о себе в Израиле

Владимир Рубанов
18:38 16.10.2023
Цель Зеленского - выразить готовность забрать на баланс ВСУ вооружение, которое останется неизрасходованным после завершения военного конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Владимир Зеленский хотел бы поехать в Израиль, чтобы напомнить, что Украина получает тот же самый пакет финансовой поддержки от американцев, учитывая, что Белый дом намерен объединить помощь этим двум странам. Такое мнение высказал в беседе со «Звездой» политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Зеленский хотел подчеркнуть, что вот вам дают деньги, но вы не забудьте с нами поделиться. Потому что там есть и наша статья доходов. Поэтому здесь исключительно финансовый аспект, желание навариться, получить определенную сумму денег, определенные виды вооружений, которые идут для Израиля», - сказал политолог.

Кроме того, цель Зеленского - выразить готовность забрать на баланс ВСУ вооружение, которое останется неизрасходованным после завершения военного конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт. Однако такой визит сейчас неуместен, потому что в условиях консолидации еврейского общества Израилю не до Зеленского. Тем более что в этой стране хорошо понимают сущность киевского режима.

«Израиль воспринимает Украину в том формате, в котором она есть. И воспринимает украинскую власть в формате неонацистской власти. Там прекрасно понимают, что вот такая Украина, вот такой Зеленский. Хоть он сам и этнический еврей, но все равно он является неонацистом», - сказал Бредихин.

Ранее издание Ynet сообщило, что Зеленский планировал посетить Израиль вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Однако главе киевского режима указали на то, что сейчас для его визита неподходящее время.

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