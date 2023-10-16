Путин провел переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Палестины и Египта
Президент России выразил обеспокоенность палестино-израильской эскалацией.
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Президент России Владимир Путин поговорил с лидерами Сирии, Ирана, Палестины и Египта. В ходе беседы он выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Палестиной.
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