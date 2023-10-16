Путин провел переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Палестины и Египта

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Президент России Владимир Путин поговорил с лидерами Сирии, Ирана, Палестины и Египта. В ходе беседы он выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и Палестиной.

Российский лидер подтвердил настрой РФ на координацию усилий с конструктивно настроенными партнерами. Цель - остановить бои, идущие на Ближнем Востоке.

Главы пяти государств отметили серьезную озабоченность угрозой перерастания конфликта между арабами и евреями в серьезную региональную войну.

Ранее сообщалось, что Израиль без маскировки концентрирует «Меркавы» в пяти километрах от сектора Газа.