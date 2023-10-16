Израиль без маскировки концентрирует «Меркавы» в пяти километрах от сектора Газа

Подобную открытость обеспечивает отсутствие у ХАМАС артиллерии или авиации, поэтому военнослужащие ЦАХАЛ пока что располагают технику на виду и без укрытий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Израиле работает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. Он обнаружил, что военнослужащие ЦАХАЛ не маскируют военную технику, включая танки «Меркава» - самые мощные в распоряжении Израиля.

Оживленная трасса, высокий трафик движения гражданских автомобилей, а в сотне метров от дороги полевой лагерь израильской армии. Скопление техники - танки, боевые машины пехоты, машины разграждения. Вероятно, это стратегический резерв.

Вот в такой несколько беспечной обстановке израильские военные ждут начала наступательной операции в северные районы Газы. У ХАМАС нет ни авиации, ни гаубиц, поэтому техника на виду, без маскировки и укрытий. А танки в зону конфликта доставляют на тягачах.

Пока основные силы Армии обороны Израиля скапливаются на юге у подступов к Газе, неспокойно на севере страны. Со стороны Ливана обстреляли израильский населенный пункт Штула, погиб один военный, несколько местных жителей ранены. Также боевики ливанской партии «Хезболла» подбили израильский танк и, как утверждают, захватили один из приграничных постов ЦАХАЛ.

Продолжают наносить свои удары по Израилю и боевики ХАМАС. Используют дроны-камикадзе. Летят ракеты и по городам Ашкелон и Сдерот, что рядом с сектором Газа.

Также корреспондент «Звезды» показал разрушенные дома в израильском Ашкелоне.