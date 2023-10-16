В Иркутской области задержали мэра Тулуна Кариха

Чиновник проходит подозреваемым по делу о переселении жителей из подтопленных территорий, а также ветхого и аварийного жилья.

© Фото: sledcom38, Telegram

В Иркутской области задержали мэра Тулуна Юрия Кариха, который проходит подозреваемым по делу о переселении жителей из подтопленных территорий, а также ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По версии следствия, Юрий Карих вместе с другими чиновникам создал схему по незаконному вселению людей в аварийное жилье и последующему их расселению. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Напомним, недавно стало известно, что СК допрашивает Юрия Кариха. Об этом сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

При этом на тот момент мэр Тулуна не был задержан.