СК допрашивает мэра Тулуна Кариха по делу о переселении граждан
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, мэра Тулуна Юрия Кариха пока не задерживали.
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что сотрудники Следственного управления СК России по региону допрашивают мэра города Тулун Юрия Кариха по делу о переселении жителей из подтопленных территорий, а также ветхого и аварийного жилья.
«Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами», - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время Юрий Карих не задержан. Глава региона добавил, что правоохранительные органы дадут оценку действиям мэра Тулуна.