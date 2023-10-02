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СК допрашивает мэра Тулуна Кариха по делу о переселении граждан

Максим Крюков
15:08 02.10.2023
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, мэра Тулуна Юрия Кариха пока не задерживали.
СК допрашивает мэра Тулуна Кариха по делу о переселении граждан
© Фото: karichyuriy_official, Telegram
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что сотрудники Следственного управления СК России по региону допрашивают мэра города Тулун Юрия Кариха по делу о переселении жителей из подтопленных территорий, а также ветхого и аварийного жилья.

«Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами», - написал Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Юрий Карих не задержан. Глава региона добавил, что правоохранительные органы дадут оценку действиям мэра Тулуна.

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