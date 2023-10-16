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Рябков заявил, что израильская армия действует неизбирательно

Сергей Лебедев
17:00 16.10.2023
Замглавы МИД РФ отметил, что ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Операции, проводимые израильской армией, носят неизбирательный характер. Об этом сегодня российскому президенту Владимиру Путину доложил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу.

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке», - отметил дипломат.

Сергей Рябков добавил, что угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока. По его словам, США несут главную ответственность за текущий кризис в регионе.

Напомним, ранее дипломат отмечал, что к происходящему между Израилем и Палестиной причастен «деструктивный курс последних лет, который, по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта».

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