Власти Газы заявили о масштабной гуманитарной катастрофе из-за войны с Израилем

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Евросоюз и страны Персидского залива осудили атаки на гражданское население в Израиле и Газе и готовы к совместной работе над деэскалацией конфликта. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Накануне прекратить боевые действия ХАМАС и Израиль призывали Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов. США же, наоборот, готовы оказать Израилю военную поддержку. Все подробности у Россины Бодровой.

В эфире CNN не сдерживает слез представитель Белого дома Кирби, ну а после как ни в чем не бывало объявляет о начале поставок США военной помощи Израилю. ЦАХАЛ отвечает взаимностью.



«Мы работаем с США в полной оперативной координации. Американские силы, прибывшие в пространство Средиземного моря, - это мощные силы с авианосцем, с десятками самолетов, с кораблями, тысячами ракет и вооружений», - отметил контр-адмирал Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Вашингтон вновь выбирает опцию «поставок оружия», вместо дипломатии. Любопытно, ведь на фоне эскалации конфликта акции крупнейших американских оружейных корпораций резко выросли. Вверх пошла и кривая шкалы эмоционального состояния: Белый дом обвиняет Иран в подготовке нынешних атак, а отдельно взятые политики-сенаторы, как республиканец Линдси Грэм, призывают сбросить на Тегеран американские бомбы.

«Что именно произойдет с Соединенными Штатами, если мы объявим войну Ирану и начнем взрывать их инфраструктуру? Линдси Грэм не имеет представления, что произойдет. Он об этом не думает. Ему почти 70 лет и у него нет детей. Его это не волнует», - считает политический обозреватель Такер Карлсон.

Иран свою причастность к атакам на Израиль отрицает.

«Сторонники израильского режима и даже некоторые его представители самого режима в последние несколько дней говорили всякую бессмыслицу. Это продолжается до сих пор. По их словам, за атакой ХАМАС стоит Иран. Они ошибаются», - заявил Аятолла Али Хаменеи Верховный руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран.

Палестино-израильский конфликт выходит за пределы одного региона. Косвенных стран-участниц ежедневно становится все больше. Помимо очевидной поддержки Израиля Вашингтоном и Евросоюзом, действия ХАМАС осудила первая арабская страна - Эмираты. За Палестину официально высказались Иран и Катар. А список посредников и потенциальных миротворцев расширяется. Остановить кровопролитие одной из первый призвала Турция.

«Мы просим израильскую администрацию прекратить бомбардировки палестинских земель, особенно сектора Газа, а палестинцев мы просим прекратить преследование гражданских поселений в Израиле. Благодаря этим осторожным шагам откроется дверь к миру», - подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Геополитический соперник США - КНДР в лице ее лидера Ким Чен Ына с намеком заявил, что вопрос Палестины - это вопрос свободы. Недружественная к Северной Корее - Южная - также подчеркнул, что свободы заслуживает и народ Израиля.

«Уже погибло более 1500 человек, проводятся беспорядочные расстрелы и похищения мирных жителей. Нельзя исключать, что ситуация перерастет в международный конфликт, поскольку Иран и "Хезболла" поддерживают ХАМАС, а США, Великобритания, Франция и Германия поддерживают право Израиля на самооборону», - заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель.

К Восточной Азии присоединился и Юго-Восток. О своем желании стабилизировать обстановку высказалась Индонезия.

«Я обратился в ООН с просьбой направить миротворческие силы в Палестину, а к президенту с просьбой о том, чтобы Индонезия вошла в состав миротворческих сил», - рассказал президент Лейбористской партии Индонезии Саид Икбал.

ООН пытается соблюдать нейтралитет, по крайне мере пока собирает доказательства военных преступлений, совершенных обеими сторонами, гласит из заявления организации. Накануне Антонио Гуттериш дал понять, что на Западе обеспокоены намерением Израиля начать полную гуманитарную блокаду Газы, и сегодня в эфире BBC представитель администрации Газы докладывает о реальной обстановке.

«Нет ни воды, ни электричества, ни топлива, запасы истощаются. Ситуация ужасная. Вчерашнее решение премьер-министра Израиля о коллективном наказании всего населения является жестоким. Семьи спят все вместе. Говорят, что если умирать, то вместе. Нам надо знать, что все это закончится когда-нибудь навсегда. Все устали. Медицинские работники не могут добраться до пациентов, все разрушено», - рассказала представитель администрации Газы Бушра Халиди.

На Западном берегу реки Иордан разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа. Египет, чьи границы также проведены с Газой, пытался направить местным жителям анклава грузовики с топливом и продовольствием. Но Израильская армия де-факто объявила Каиру свое резкое «нет» - и нанесла предупредительный удар вдоль КПП.

При этом Египет - одна из ближневосточных стран, которая шла по пути нормализации отношений с Израилем. Теперь, кажется, все усилия сошли на нет.

Еще одно арабское государство, которое официально заявило о приостановке процесса сближения с Тель-Авивом - Саудовская Аравия. Саудиты, кстати, на фоне конфликта сделали еще один шаг в сторону своего политического оппонента Ирана, и приняли их предложение провести

экстренное заседание Организации Исламского сотрудничества.

Позиции Вашингтона в регионе слабеют, при этом, как подчеркивал российский МИД, у американцев были все шансы стать полноценным участником урегулирования ситуации - США как и наша страна входят в ближневосточный квартет, но за океаном решили, что и сами справятся.

«Деструктивный курс последних лет, который перечеркивал схему урегулирования конфликта привел к происходящему, есть угроза эскалации и дестабилизации, Москва по линии МИД поддерживает плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва, как и Китай и еще ряд стран предлагает единственно верный путь - создание независимого и суверенного государства Палестина. Тем временем сирены воздушной тревоги не умолкают по обе стороны конфликта.