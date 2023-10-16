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В Сдероте недалеко от сектора Газа отчетливо слышна артиллерийская канонада

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
15:13 16.10.2023
Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев заявил, что артиллерия работает, обеспечивая подготовку к наступательной наземной операции ЦАХАЛ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев заявил, что в городе Сдерот, что недалеко от сектора Газа, отчетливо слышны звуки работы артиллерии. 

«Мы сейчас находимся в городе Сдерот, что в нескольких километрах от сектора Газа. И пожалуй, здесь наиболее отчетливо слышна подготовка к наступательной наземной операции, мы слышим разрывы - так работает артиллерия, в небе кружат вертолеты», - заявил Закурдаев. 

Также корреспондент показал все, что осталось от полицейского участка, который 7 октября захватили бойцы ХАМАС.

Они удерживали участок практически сутки до того, как израильская армия фактически стерла это здание с лица земли - только так получилось добраться до упорно сопротивлявшихся диверсантов. 

Ранее сообщалось, что Израиль без маскировки концентрирует «Меркавы» в пяти километрах от сектора Газа.

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