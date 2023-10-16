В Сдероте недалеко от сектора Газа отчетливо слышна артиллерийская канонада

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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев заявил, что в городе Сдерот, что недалеко от сектора Газа, отчетливо слышны звуки работы артиллерии.

«Мы сейчас находимся в городе Сдерот, что в нескольких километрах от сектора Газа. И пожалуй, здесь наиболее отчетливо слышна подготовка к наступательной наземной операции, мы слышим разрывы - так работает артиллерия, в небе кружат вертолеты», - заявил Закурдаев.

Также корреспондент показал все, что осталось от полицейского участка, который 7 октября захватили бойцы ХАМАС.

Они удерживали участок практически сутки до того, как израильская армия фактически стерла это здание с лица земли - только так получилось добраться до упорно сопротивлявшихся диверсантов.

Ранее сообщалось, что Израиль без маскировки концентрирует «Меркавы» в пяти километрах от сектора Газа.