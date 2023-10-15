В Иране назвали условие, при котором страна не вступит в бой с Израилем

Иранские дипломаты назвали условие, при котором не вступят в конфликт в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

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В постоянном представительстве Ирана в ООН сказали, при каком условии вооруженные силы страны не станут вступать в военный конфликт в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Дипломаты заявили, что Израиль не должен атаковать территорию Ирана.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан», - заявили РИА Новости дипломаты.

В постпредстве добавили, что Палестина способна защитить себя самостоятельно.

Ранее издание Axios сообщило, что Иран отправил Израилю послание, в котором пообещал вмешаться в конфликт, если ЦАХАЛ продолжит операцию в секторе Газа. В послании было подчеркнуто, что Иран не желает эскалации конфликта.