МО РФ: уничтожены склады авиабоеприпасов врага на двух украинских аэродромах
Минобороны России сообщает об уничтожении украинских авиационных средств поражения на двух аэродромах.
«На аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении склада украинской военной техники в районе Измаила Одесской области и ангара с десантными катерами в районе населенного пункта Солончаки Николаевской области.
В Минобороны также сообщили об отражении трех атак украинских штурмгрупп в районах Клещеевки и Первомайского в ДНР. За сутки на Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 340 человек. Помимо живой силы, противник не досчитался нескольких единиц техники, включая французскую САУ Caezar.
В начале октября Минобороны также сообщало об уничтожении авиационных средств поражения. Удар по складам с боеприпасами был нанесен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.