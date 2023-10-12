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МО РФ: уничтожены склады авиабоеприпасов врага на двух украинских аэродромах

14:20 12.10.2023
Средства авиационного поражения, принадлежащие противнику, поражены на аэродроме Миргород в Полтавской области и на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.
МО РФ: уничтожены склады авиабоеприпасов врага на двух украинских аэродромах
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает об уничтожении украинских авиационных средств поражения на двух аэродромах.

«На аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении склада украинской военной техники в районе Измаила Одесской области и ангара с десантными катерами в районе населенного пункта Солончаки Николаевской области.

В Минобороны также сообщили об отражении трех атак украинских штурмгрупп в районах Клещеевки и Первомайского в ДНР. За сутки на Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 340 человек. Помимо живой силы, противник не досчитался нескольких единиц техники, включая французскую САУ Caezar.

В начале октября Минобороны также сообщало об уничтожении авиационных средств поражения. Удар по складам с боеприпасами был нанесен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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