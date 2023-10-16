Юрий Энтин назвал композитора Геннадия Гладкова музыкантом от бога

Поэт-песенник рассказал о знакомстве и дружбе с композитором и музыкальном тандеме с университетских времен.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Советский и российский поэт-песенник Юрий Энтин рассказал о своей дружбе и рабочем тандеме с Геннадием Гладковым, назвав его «композитором не только от бога, но и наследственно». Своими воспоминаниями поэт и писатель поделился в разговоре со «Звездой».

Юрий Энтин рассказал о своей встрече с легендарным композитором, артисты с университетской скамьи сотрудничали в сфере музыки.

«Я пришел к Геннадию Гладкову, познакомился, и с этого момента мы до вчерашнего дня не расставались как друзья и, конечно, как соавторы. Для меня, конечно, это была школа, потому что он был музыкант не только от бога, но и наследственно: у него отец был музыкант», - рассказал Энтин.

По словам поэта, Гладков рос в творческой семье: его отец также сочинял песни и был музыкантом, а дедушка - аккомпаниатором, он играл на гармони. Гладков была известная фамилия в Орле, где семья музыканта занималась изготовлением гармони.

«Человек, который доказал, что его произведения практически бессмертны», - сказал поэт-песенник о своем друге.

Он добавил, что музыка Гладкова будет жива вечно. Стоит включить любой канал - и можно услышать волшебные работы композитора, что Энтин назвал «обыкновенным чудом».

«Слушал его музыку и просто был поражен снова в десятый раз, насколько они, с одной стороны, удивительные нежные мелодии... Палитра его огромная, он мог все написать», - рассказал Энтин.

Поэт отметил, что народный артист мог виртуозно писать музыку ко всему: балету, опере, театральным постановкам и кино. Его музыкальные произведения «поднимали фильм», становились неотъемлемой частью любой кинокартины.

Сегодня днем стало известно о смерти великого артиста, на музыке которого выросли миллионы людей. Его старания можно услышать в более 110 фильмах и мультфильмах: в «Бременских музыкантах», «Малыше и Карлсоне», «Джентльменах удачи» и многих других.