В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер автор музыки к «Джентльменам удачи» Геннадий Гладков

Елизавета Кондрикова
13:20 16.10.2023
Композитору было 88 лет.
Умер автор музыки к «Джентльменам удачи» Геннадий Гладков
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня, 16 октября, скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Информацию о смерти Гладкова редакции «Звезды» подтвердил помощник и менеджер композитора Малик Аминов. Гладкову было 88 лет.

Геннадий Гладков наиболее известен своей работой над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением - «По следам Бременских музыкантов» (1973), где композитор также исполнил партию Глупого короля.

В 2002 году легендарный автор музыки был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Он работал над множеством советских фильмов и мультфильмов, его музыка звучит более чем в 110 фильмах. Из особо знаменитых его работ выделяются всеми любимые «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи» и многие другие.   

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:45 В стране и мире
Латвия закрыла проход в Педедзе для россиян
13:42 В стране и мире
WP: прибывший на переговоры Блинкен прождал саудовского принца всю ночь
13:09 В стране и мире
Власти Таиланда продлили безвиз для россиян до 90 дней
13:20 В стране и мире
Умер автор музыки к «Джентльменам удачи» Геннадий Гладков
12:54 В стране и мире
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Популярное
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.