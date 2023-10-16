Умер автор музыки к «Джентльменам удачи» Геннадий Гладков

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Сегодня, 16 октября, скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Информацию о смерти Гладкова редакции «Звезды» подтвердил помощник и менеджер композитора Малик Аминов. Гладкову было 88 лет.

Геннадий Гладков наиболее известен своей работой над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением - «По следам Бременских музыкантов» (1973), где композитор также исполнил партию Глупого короля.

В 2002 году легендарный автор музыки был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Он работал над множеством советских фильмов и мультфильмов, его музыка звучит более чем в 110 фильмах. Из особо знаменитых его работ выделяются всеми любимые «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи» и многие другие.