От M4 до гранатомета: морпехи ТОФ собрали «интернациональный» арсенал трофеев
Лесополоса словно вывернута на изнанку. Из земли торчат корни деревьев. Морпехи ТОФ занимают опорник, из которого выбили противника. Кроме сгоревшей бронетехники в огромном количестве брошенное «натовское» вооружение.
«Интернациональный» арсенал трофеев собрали морпехи. РПГ немецкого, шведского, польского производства. Американский карабин М4. Все оружие в исправном состоянии. Ни один гранатомет не отстрелян.
«Судя по тому, как они их применяют – они их не применяют. Либо разунификация, либо необученность личного состава, не знаю. Все они – неотстрелянные, все это оставалось на позициях без применения», - рассказывает командир разведывательного взвода с позывным Иванец.
Трофейные боеприпасы морпехи обещают националистам вернуть в ближайшее время. Обращаться с ними «черные береты» уже научились.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.