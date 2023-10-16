От M4 до гранатомета: морпехи ТОФ собрали «интернациональный» арсенал трофеев

Наши военные в ходе боев получили трофейное западное оружие. Брошенный арсенал в исправном состоянии, ни один гранатомет не отстрелян.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Лесополоса словно вывернута на изнанку. Из земли торчат корни деревьев. Морпехи ТОФ занимают опорник, из которого выбили противника. Кроме сгоревшей бронетехники в огромном количестве брошенное «натовское» вооружение.

«Интернациональный» арсенал трофеев собрали морпехи. РПГ немецкого, шведского, польского производства. Американский карабин М4. Все оружие в исправном состоянии. Ни один гранатомет не отстрелян.

«Судя по тому, как они их применяют – они их не применяют. Либо разунификация, либо необученность личного состава, не знаю. Все они – неотстрелянные, все это оставалось на позициях без применения», - рассказывает командир разведывательного взвода с позывным Иванец.

Трофейные боеприпасы морпехи обещают националистам вернуть в ближайшее время. Обращаться с ними «черные береты» уже научились.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.