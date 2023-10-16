WP: прибывший на переговоры Блинкен прождал саудовского принца всю ночь

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Госсекретарь США Энтони Блинкен «столкнулся с ожесточенным сопротивлением лидеров арабского мира» во время визита в Саудовскую Аравию. Заокеанский гость пытался убедить ближневосточных лидеров в необходимости осудить нападение ХАМАС на Израиль, однако саудовский принц Мухаммед бен Сальман, напротив, призвал Израиль снять «осаду с сектора Газа» и «соблюсти законные права палестинцев», пишет RT.

Как сообщает издание The Washington Post, изначально встреча Блинкена и Мухаммеда бен Сальмана была назначена на вечер 14 октября, но принц явился на нее только утром следующего дня и сразу вспомнил о невинных людях, жизни которых унесли атаки Израиля. В еще более напряженной обстановке прошли переговоры Блинкена с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который обвинил Израиль в превышении «прав на самооборону».

Поездка Блинкена на Ближний Восток началась 12 октября с визита в Израиль, затем он поехал по странам региона. Как ранее предположил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, цель Блинкена - остановить эскалацию и не допустить выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля США. На этом фоне угрозы Израиля приступить к наземной операции в секторе Газа только подогревают обстановку.