В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Корреспондент «Звезды» показал разрушенные дома в израильском Ашкелоне

Елизавета Кондрикова
12:00 16.10.2023
Улицы города пустуют, практически ежедневно в Ашкелоне срабатывают сирены.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев со съемочной группой в израильском городе Ашкелон показал кадры разрушенных домов, разбитых машин и пустых улиц после вчерашнего обстрела города группировкой ХАМАС.

«Сейчас здесь практически ежедневно срабатывают сирены, предупреждающие о ракетных ударах. Последний был буквально вчера вечером», - сообщил корреспондент «Звезды».

К настоящему моменту в городе установилось относительное затишье. Улицы города полностью опустели, не считая нескольких животных, видны разрушенные жилые дома Ашкелона, а на дорогах оставлены разбитые машины - у них выбиты стекла, везде валяются осколки.

В пятницу, 13 октября, съемочная группа «Звезды» попала под обстрел на въезде в Ашкелон. Периодически команде приходилось выскакивать из машины и падать на обочину. На видео, опубликованном корреспондентом, слышен свист от летящего осколка и видны следы снарядов в небе. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:41 В стране и мире
МИД РФ назвал квазигражданские спутники возможной целью для ответного удара
10:46 Армия
Видео
Опорный пункт врага на Артемовском направлении утонул в разрывах снарядов ВС РФ
10:30 В стране и мире
МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса
10:03 В стране и мире
Израиль объявил об эвакуации граждан на севере страны
09:43 В стране и мире
Россельхознадзор ограничил поставки морепродуктов из Японии
Популярное
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.