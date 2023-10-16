Корреспондент «Звезды» показал разрушенные дома в израильском Ашкелоне

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев со съемочной группой в израильском городе Ашкелон показал кадры разрушенных домов, разбитых машин и пустых улиц после вчерашнего обстрела города группировкой ХАМАС.

«Сейчас здесь практически ежедневно срабатывают сирены, предупреждающие о ракетных ударах. Последний был буквально вчера вечером», - сообщил корреспондент «Звезды».

К настоящему моменту в городе установилось относительное затишье. Улицы города полностью опустели, не считая нескольких животных, видны разрушенные жилые дома Ашкелона, а на дорогах оставлены разбитые машины - у них выбиты стекла, везде валяются осколки.

В пятницу, 13 октября, съемочная группа «Звезды» попала под обстрел на въезде в Ашкелон. Периодически команде приходилось выскакивать из машины и падать на обочину. На видео, опубликованном корреспондентом, слышен свист от летящего осколка и видны следы снарядов в небе.