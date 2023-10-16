МИД РФ назвал квазигражданские спутники возможной целью для ответного удара

По мнению МИД России, провокационное использование спутников противоречит Договору о космосе 1967 года.

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Используемые в конфликтах западные квазигражданские космические спутники могут стать законной целью для ответного удара. Об этом журналистам заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее Вашингтон и Киев неоднократно заявляли о сотрудничестве в вопросах передачи ВСУ спутниковых снимков с американских космических аппаратов. Так, 19 сентября американский спутник снимал Севастополь, а уже 22-го числа по городу был нанесен ракетный удар. Повреждения получило здание штаба Черноморского флота.

«Квазигражданская инфраструктура в космосе вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», - цитирует РИА Новости Ермакова.

Подобное провокационное применения спутников противоречит положениям Договора о космосе 1967 года. Этот документ предусматривает исключительно мирное использование космического пространства, напомнил Ермаков.

Ранее в беседе с журналистами директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России объяснил размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. С его слов, Москва таким образом выравнивает стратегический дисбаланс.