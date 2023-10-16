В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ назвал квазигражданские спутники возможной целью для ответного удара

Ян Брацкий
11:41 16.10.2023
По мнению МИД России, провокационное использование спутников противоречит Договору о космосе 1967 года.
МИД РФ назвал квазигражданские спутники возможной целью для ответного удара
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Используемые в конфликтах западные квазигражданские космические спутники могут стать законной целью для ответного удара. Об этом журналистам заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее Вашингтон и Киев неоднократно заявляли о сотрудничестве в вопросах передачи ВСУ спутниковых снимков с американских космических аппаратов. Так, 19 сентября американский спутник снимал Севастополь, а уже 22-го числа по городу был нанесен ракетный удар. Повреждения получило здание штаба Черноморского флота.

«Квазигражданская инфраструктура в космосе вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», - цитирует РИА Новости Ермакова.

Подобное провокационное применения спутников противоречит положениям Договора о космосе 1967 года. Этот документ предусматривает исключительно мирное использование космического пространства, напомнил Ермаков.

Ранее в беседе с журналистами директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России объяснил размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. С его слов, Москва таким образом выравнивает стратегический дисбаланс.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:41 В стране и мире
МИД РФ назвал квазигражданские спутники возможной целью для ответного удара
10:46 Армия
Видео
Опорный пункт врага на Артемовском направлении утонул в разрывах снарядов ВС РФ
10:30 В стране и мире
МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса
10:03 В стране и мире
Израиль объявил об эвакуации граждан на севере страны
09:43 В стране и мире
Россельхознадзор ограничил поставки морепродуктов из Японии
Популярное
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.