Экс-сотрудник Госатомнадзора Кузнецов усомнился в данных Токио об АЭС «Фукусима»

По мнению бывшего эксперта Госатомнадзора СССР Владимира Кузнецова, можно верить только тем данным, которые российские специалисты получат при самостоятельном изучении тихоокеанских вод.

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Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов призвал не верить на слово японской стороне, предоставляющей информацию о сбросе радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».

«Предоставление данных не означает, что они соответствуют действительности. Есть десятки фактов, подтверждающих фальсификации данных Японией по инцидентам в атомной энергетике, которые происходили ранее. Япония один из лидеров по таким инцидентам. Им можно верить только если они дадут разрешение России провести радиационный мониторинг вод Тихого океана», - отметил Кузнецов.

Ранее Россельхознадзор на фоне активного сброса воды с АЭС «Фукусима» приостановил импорт японской рыбы и морепродуктов в Россию. Ограничения будут действовать до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия их требованиям ЕАЭС.